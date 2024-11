1 Anhaltesignale der Polizei habe der Mann in Vaihingen an der Enz ignoriert. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Mittwochabend will die Polizei einen Autofahrer in Vaihingen an der Enz kontrollieren. Der Unbekannte fährt davon und prallt gegen eine Mauer. Trotzdem gelingt ihm die Flucht.











Am Mittwochabend ist ein noch unbekannter Autofahrer in Vaihingen an der Enz vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Unter anderem weil er im Verlauf im Tulpenweg gegen eine Mauer prallte und zu Fuß weiter flüchtete, sucht die Polizei Zeugen.