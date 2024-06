Vaihingen an der Enz

Der Betrunkene verbrachte die Nacht in Gewahrsam.

Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagabend auf dem Marktplatz in Vaihingen an der Enz herumgepöbelt – und einen 29-Jähriger sogar bedroht. Der rief schließlich die Polizei.











Ein 34-Jähriger hat am Donnerstag wohl einen über den Durst getrunken und anschließend auf dem Marktplatz in Vaihingen an der Enz herumgepöbelt. Zum „Verhängnis“ wurde ihm dabei schließlich ein 29-Jähriger, den der Mann gegen 20.30 Uhr schließlich sogar bedrohte: Er wählte die Nummer der Polizei.