Vaihingen an der Enz: Betrunkener Fahrgast schlägt unvermittelt auf Busfahrer ein

1 In Vaihingen an der Enz schlug ein Fahrgast am Donnerstag auf einen Busfahrer ein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein Busfahrer übersieht in Vaihingen an der Enz offenbar zunächst eine Person an einer Haltestelle. Kurz daraufhin hält er an, und wird Sekunden später von einem Fahrgast verprügelt.











Link kopiert



Ein 36-Jähriger hat am Donnerstag in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) auf einen 53 Jahre alten Busfahrer eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, lenkte der 53-Jährige den Linienbus gegen 13 Uhr in der Heilbronner Straße, als er auf Höhe der Haltestelle Stadthalle eine Person übersehen haben soll, die wohl zusteigen wollte.