1 Die Polizei kassierte den Führerschein der Frau. Foto: Imago//Gelhot

Eine 37-Jährige war einem anderen Autofahrer durch ihre Fahrweise aufgefallen, der darauf die Polizei alarmierte. Für die Beamten war die Frau keine Unbekannte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstag bei Vaihingen an der Enz eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen konnte. Später sollte sich zeigen, dass die Frau noch so einiges mehr auf dem Kerbholz hatte – doch von vorne: Ein 39-Jähriger war gegen 20 Uhr auf der B 10 von Illingen in Richtung Vaihingen unterwegs, als ihm eine Dacia-Fahrerin aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auffiel. Nach Angaben des Zeugen sei sie mit ihrem Wagen unter anderem mehrfach auf die Gegenspur geraten. Er informierte die Polizei und wartete schließlich gemeinsam mit der Autofahrerin auf die Beamten.