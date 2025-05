Vaihingen an der Enz: Betrunken am Steuer – Polizei erwischt 45-Jährigen zweimal an einem Abend

Betrunken am Steuer – Polizei erwischt 45-Jährigen zweimal an einem Abend

1 Seinen Führerschein musste der Mann schon bei der ersten Kontrolle hergeben. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Ein 45-Jähriger hat sich in Vaihingen an der Enz mit zwei Promille im Blut ans Steuer gesetzt. Selbst nachdem er seinen Führerschein abgeben musste, fuhr der Mann weiter.











Link kopiert



Ein 45-Jähriger ist am Samstagabend in Vaihingen an der Enz betrunken Auto gefahren – und ging der Polizei dabei gleich doppelt ins Netz. Die erste Begegnung mit den Ordnungshütern hatte der VW-Fahrer gegen 19.10 Uhr, als er am Häckselplatz in Aurich kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergaben eine Wert von zwei Promille, woraufhin der Führerschein des 45-Jährigen beschlagnahmt wurde.