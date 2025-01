1 Einsatzkräfte sind vor Ort (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

In einer Asylunterkunft in Vaihingen ist gegen 17 Uhr ein Brand ausgebrochen. Alle bisherigen Infos.











Link kopiert



In einer Asylunterkunft in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.