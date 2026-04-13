Vaihingen an der Enz: 75-Jährige schlägt Einbrecher in die Flucht
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Der Einbruch hatte sich mit einem Werkzeug an einer Balkontür zu schaffen gemacht (Symbolbild). Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Eine Seniorin aus Vaihingen an der Enz hatte am Sonntagabend merkwürdige Geräusche gehört. Als sie diesen auf den Grund ging, ertappte sie einen Einbrecher auf frischer Tat.

Eine 75-Jährige hat am Sonntagabend in Vaihingen an der Enz einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und in die Flucht geschlagen. Laut Polizei hatte die Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus in der Steinbeisstraße lebt, gegen 21.20 Uhr merkwürdige Geräusche gehört. Diesen wollte sie auf den Grund gehen und entdeckte einen Unbekannten, der sich gerade mit einem Werkzeug an einer Balkontür zu schaffen machte.

 

Fahndung führt nicht zum Erfolg

Die 75-Jährige schrie den Mann an, woraufhin dieser umgehend die Flucht ergriff. Eine sofortige Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen führte nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. An der Balkontür entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt und nimmt unter Telefon 07042/9410 oder vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

 