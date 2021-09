Vaihingen an der Enz

1 Bei dem Unfall kam ein 43-jähriger Motorradfahrer ums Leben. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagabend bei Vaihingen an der Enz unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verliert – mit fatalen Folgen.















Vaihingen an der Enz - Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall nahe Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei meldet, war der 43-Jährige gegen 19 Uhr von Horrheim kommend in Richtung Kleinglattbach unterwegs. Weil er wohl zu schnell unterwegs war, verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seine Suzuki. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Anschließend schleuderte er zurück auf die Straße, auf der er mehrere Meter entlang rutschte.

Der 43-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 1682 bis etwa 21.25 Uhr gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.