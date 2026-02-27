Vaihingen an der Enz: 39-Jähriger tritt Spiegel von Streifenwagen ab
Der Streifenwagen parkte direkt am Revier in der Heilbronner Straße (Symbolbild). Foto: Imago/Eibner

Ein 39-Jähriger tritt in Vaihingen an der Enz den Spiegel eines Streifenwagens ab. Der parkte aber direkt am Revier – dementsprechend schnell bekam der Mann es mit der Polizei zu tun.

Ein 39-Jähriger hat – aus Wut auf die Polizei im Allgemeinen – in Vaihingen an der Enz den Seitenspiegel eines Streifenwagens abgetreten. Das Fahrzeug parkte vor dem Polizeirevier in der Heilbronner Straße, wo der Mann gegen 17.50 Uhr seiner Zerstörungswut freien Lauf ließ. Hierbei wurde er allerdings von einer Passantin beobachtet, die daraufhin an der Tür des Reviers klingelte und den Vorfall meldete.

 

Polizisten bringen den Mann zu Boden

Als zwei Polizisten nach draußen gingen, schrie der 39-Jährige gerade vor dem Dienstgebäude herum. Aufforderungen, sich ruhig zu verhalten und seinen Ausweis vorzuzeigen, ignorierte der Mann hingegen. Stattdessen ging er mit erhobenen Fäusten und unter Geschrei auf die beiden Beamten zu. Diese wollten ihm nun Handschellen anlegen, wogegen sich der 39-Jährige wehrte, weshalb er schließlich zu Boden gebracht wurde. Später wurde der 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

 