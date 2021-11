1 Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer das Tempo nicht den Wetterbedingungen angepasst habe (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Stuttgart - Bei einem Unfall in Vaihingen an der Enz im Kreis Ludwigsburg ist ein 24-Jähriger leicht verletzt worden. Er war am Freitagabend mit seinem Auto gegen eine Hauswand gekracht, berichtet die Polizei.

Demzufolge war der Fahrer gegen 18 Uhr mit seinem Audi A5 in der Enzgasse in Fahrtrichtung Gerberstraße unterwegs. In einer Linkskurve habe der 24-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren, weil er das Tempo der zum Unfallzeitpunkt herrschenden Straßen- und Witterungsverhältnisse nicht angepasst habe. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit einem Wohnhaus auf der rechten Straßenseite.

Durch den Aufprall habe der 24-Jährige leichte Verletzungen erlitten und sei von den anwesenden Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht worden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Der Schaden an der Hauswand mus noch ermittelt werden. Das Fahrzeug war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.