Vaiana-Realverfilmung: Diese Darsteller spielen mit - Dwayne The Rock Johnson verkündet Drehstart

1 Dwanye "The Rock" Johnson freut sich auf den Drehstart des "Vaiana"-Realfilms. Foto: IMAGO/Picturelux

Am 10. Juli 2026 soll die Realverfilmung des Disney-Streifens "Vaiana" in den USA in die Kinos kommen. Der Cast steht fest und Dwayne "The Rock" Johnson verkündet, wann die Dreharbeiten starten werden.











Link kopiert



Dwayne "The Rock" Johnson (52) leiht dem Halbgott Maui in Teil eins und zwei der Disney-Animationsfilmreihe "Vaiana" seine Stimme. Auch in einer geplanten Realverfilmung wird er diese Rolle übernehmen. Auf seinem Instagram-Account widmete er dem Film jetzt einen Beitrag, in dem er seine Vorfreude zum Ausdruck brachte. "Es ist uns eine große Ehre, die Legenden, Lieder, Tänze und Traditionen unserer polynesischen Kultur mit euch allen und euren Familien auf der ganzen Welt zu teilen", schreibt er.