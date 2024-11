Vaiana 2-Aufführung in Berlin: Barbara Becker feiert Filmpremiere im dunklen Jumpsuit

1 Barbara Becker bei der Premiere des Kinofilms "Vaiana 2" im "Zoo Palast" in Berlin. Foto: ddp/Steffens

"Vaiana 2" kommt in die Kinos und feierte vorab seine Deutschlandpremiere in Berlin. Mit dabei war auch Barbara Becker, die sich in einem dunklen Einteiler zeigte.











Link kopiert



Barbara Becker (58) hat sich bei der Premiere des Kinofilms "Vaiana 2" in Berlin in einem lässigen Outfit gezeigt. Zu dem Event im "Zoo Palast" erschien sie in einem schwarzen Jumpsuit in Lederoptik. Das langärmlige Ensemble zierte eine Metallic-Gürtelschnalle. Zu dem Einteiler kombinierte die 58-Jährige ebenfalls dunkle geschnürte Stiefel und eine bunte Tasche.