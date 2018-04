Vahingen/Enz im Kreis Ludwigsburg Mit Samurai-Schwert in die Tankstelle

Von red/bb 27. April 2018 - 14:23 Uhr

Die Polizei konnte den 31-Jährigen in Vaihingen an der Enz stellen. (Symbolfoto) Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Ein offensichtlich verwirrter Mann hat am Freitag einer Angestellten in einer Tankstelle in Vaihingen/Enz einen gehörigen Schrecken eingejagt. Er betrat den Verkaufsraum und schwang ein Samurai-Schwert.

Vaihingen an der Enz - Am Freitagmorgen ist ein 31-Jähriger mit seinem Auto an eine Tankstelle an der B10 in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Er stieg aus, ging in den Verkaufsraum und schlug mit einem Samurai-Schwert auf eine Reklametafel ein.

Wie die Polizei berichtet, kam der offensichtlich verwirrte Mann gegen 9.15 Uhr in den Verkaufsraum. Das Samurai-Schwert hatte er sich im dazugehörigen Schaft umgehängt. Unvermittelt zog er die Waffe und schlug damit auf eine mannshohe Reklametafel ein. Die Papptafel wurde durch die scharfe Klinge zerstört.

Eine Tankstellenmitarbeiterin forderte ihn auf, das Schwert abzulegen. Er legte die Waffe ab und verließ den Raum. Der 31-Jährige fuhr mit seinem Auto in Richtung Innenstadt und wurde in der Stuttgarter Straße von der Polizei angehalten. Die beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung.