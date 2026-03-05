Wann die Haut in der Sonne beginnt, sich zu bräunen, hängt von der UV-Strahlung ab. Einen guten Richtwert sowohl für Bräune als auch Risiken gibt der UV-Index.
Der UV-Index ist ein international standardisiertes Maß, das angibt, wie intensiv die sonnenbrandwirksame UV-Strahlung an einem bestimmten Ort zu erwarten ist. Je höher der Wert, desto stärker die UV-Belastung. Der UV-Index wird häufig in Wetterberichten angegeben und reicht typischerweise von 1 (niedrig) bis über 11 (extrem). Wichtig ist dieser vor allem zur Einschätzung der Sonnenbrandgefahr.