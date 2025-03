1 Muss man sich heute eincremen? Foto: Henry Lesnussa / shutterstock.com

Sonnenschutz im März? Viele unterschätzen die Frühlingssonne – doch auch jetzt kann UV-Strahlung die Haut schädigen.











Das Wetter in Deutschland zeigt sich in der zweiten Wochenhälfte sonnig und mild. Obwohl die Sonnenstrahlen sich auf der Haut noch nicht so warm anfühlen, sollte man den UV-Index nicht außer Acht lassen. Denn auch im März kann man bereits einen Sonnenbrand bekommen.