Der UV-Index ist ein einheitlicher von der WHO definierter Wert, welcher Aufschluss über die zu treffenden Sonnenschutzmaßnahmen gibt. Je höher der Wert ist, desto größer ist das Risiko für eine Schädigung von Haut und Augen ohne Schutz bzw. desto schneller treten Schädigungen auf.

Wie hoch ist der UV-Index heute in BW und dem Raum Stuttgart?

Der durchschnittliche UV-Index (UVI) liegt in Baden-Württemberg heute bei 0.16. In der Region Stuttgart sind heute folgende Höchstwerte möglich:

Stuttgart I: 0.74 UVI

Stuttgart II: 0.74 UVI

Böblingen: 0.74 UVI

Esslingen: 0.74 UVI

Göppingen: 0.75 UVI

Waiblingen: 0.74 UVI

Morgen ist in Baden-Württemberg ein durchschnittlicher UV-Index (UVI) von 0.14 zu erwarten. In der Region Stuttgart sind morgen folgende Höchstwerte möglich:

Stuttgart I: 0.78 UVI

Stuttgart II: 0.78 UVI

Böblingen: 0.78 UVI

Esslingen: 0.78 UVI

Göppingen: 0.79 UVI

Waiblingen: 0.78 UVI

Begriffserklärungen: UV-Licht und UV-Strahlung

Die UV-Strahlung ist der kurzwellige Bereich des Lichtes, welcher für das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmbar ist. Das kurzwellige und energiereiche UV-Licht tritt dabei in verschiedene Schichten der Haut ein und führt bei höheren Dosen zu Schädigungen. Obwohl UV-Strahlung zu einer Spaltung von organischen Verbindungen führen kann, benötigen andere biologische Prozesse diese wiederum (zum Beispiel Vitamin-D-Synthese).

Welcher UV-Index ist ideal?

Hierbei kommt es vor allem auf den Hauttyp an. Die WHO (1) sowie das Bundesamt für Strahlenschutz BfS empfiehlt allgemein ab einem UV-Index von 3 erste Schutzmaßnahmen. Zwischen den Werten 3 bis 8 sollten zusätzlich zur Kleidung Hut und Sonnenbrille getragen werden. Für unbedeckte Haut sollte Sonnenschutzmittel verwendet werden. Empfohlen wird ein Lichtschutzfaktor von mindestens 30 für Kinder und 20 für Erwachsene. In der Mittagszeit (höchste UV-Belastung) sollte Schatten aufgesucht werden. In Deutschland sind je nach Jahreszeit Werte zwischen 0 und 8 normal. Ab einem Wert von 8 wird empfohlen, die Sonne allgemein zu meiden und sich zur Mittagszeit nicht draußen aufzuhalten. Sonnencreme wird mit einem Lichtschutzfaktor von 50 plus empfohlen.

UV-Index und Biometeorologie

Der UV-Index und die Biometeorologie sind eng miteinander verknüpft, da Faktoren wie Bewölkung, geografische Lage und Jahreszeit den UV-Index beeinflussen. Ein hoher UV-Index kann gesundheitliche Risiken wie Sonnenbrand und Hautkrebs erhöhen. Daher sind biometeorologische Daten wichtig, um Vorhersagen zu treffen und die menschliche Gesundheit zu schützen