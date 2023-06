6 Damals noch mit kurzen Anzügen: Uta Ziegler (zweite von rechts) hört als Trainerin der Hohenecker Topmannschaft auf. Foto: Pressefoto Baumann//Julia Rahn

Uta Ziegler hat zehn Jahre lang die Mannschaft der KSV Hoheneck (Kreis Ludwigsburg) trainiert. Auf dem Höhepunkt ihres Schaffens – nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga – tritt die 56-jährige gebürtige Brandenburgerin ab.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











„Ich muss es manchmal leise vor mich hinsagen, damit ich es auch wirklich glaube und verstehe“, sagt Uta Ziegler und lacht laut. Das, was da am 13. November in Meßstetten passiert ist, ist für die 56-Jährige auch knapp zwei Wochen danach noch kaum zu begreifen. Mit ihren Turnerinnen von der KSV Hoheneck hat die Trainerin sensationell den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. „Niemals hätte ich damit gerechnet“, schiebt sie nach.