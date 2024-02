Usher: Sänger soll nach dem Super Bowl geheiratet haben

1 Haben Jennifer Goicoechea und Usher in diesen Outfits geheiratet? Foto: getty/Cassidy Sparrow / Getty Images for The House of Creed and Remy Martin

Für Usher waren die letzten Tage wohl eine verdammt gute Zeit. Demnach hat der Sänger beim Super Bowl nicht nur die wohl größte Show seines Lebens hingelegt - sondern direkt danach auch noch seine Langzeitfreundin geheiratet.











Usher (45) soll geheiratet haben, wie "People" von mehreren Quellen bestätigt bekommen haben will. Während der Musiker mit dem Auftritt am vergangenen Sonntag in der Halbzeitshow des Super Bowl LVIII eine der wichtigsten Shows seines Lebens bestritten hat, hat er demnach am selben Wochenende in Las Vegas mit seiner Langzeitfreundin Jennifer Goicoechea (40) den Bund fürs Leben geschlossen.