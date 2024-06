USA: Wirtschaftsnobelpreisträger warnen vor Wiederwahl Trumps

1 Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung an der Temple University. Foto: Chris Szagola/AP/dpa

Eine zweite Amtszeit Trumps würde die Stabilität der US-Wirtschaft bedrohen, warnen Experten. Der Ausgang der Wahl werde wirtschaftliche Auswirkungen auf Jahre haben.











Washington - Sechzehn Wirtschaftsnobelpreisträger haben in einem gemeinsamen Brief vor den Risiken einer zweiten Präsidentschaft Donald Trumps für die US-Wirtschaft gewarnt. Zu den wichtigsten Faktoren für wirtschaftlichen Erfolg gehörten Rechtsstaatlichkeit sowie wirtschaftliche und politische Sicherheit. Die Einhaltung internationaler Normen und normale und stabile Beziehungen zu anderen Ländern seien ebenfalls ein Muss. "Donald Trump und die Unwägbarkeiten seines Handelns und seiner Politik bedrohen diese Stabilität und die Stellung der USA in der Welt", heißt es in dem am Dienstag von US-Medien veröffentlichten Schreiben.