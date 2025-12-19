USA: Warum Trumps Stabschefin Interna ausplaudert

Die Analyse des Machtzirkels um den US-Präsidenten ist erschreckend. Die gezielten Indiskretionen sollen wohl Trumps Niedergang stoppen.
Endlich dringt mal was nach draußen, endlich bekommt man mal einen Einblick ins Innenleben des Weißen Hauses. Anders als in der ersten Amtszeit Trumps, als die Leaks förmlich durch die Türritzen tropften, ist Trumps Regierungszentrale heute eine Festung der Verschwiegenheit. Das hat Trump auch seiner Stabschefin Susie Wiles zu verdanken, die ihm die Geschäfte mit eiserner Disziplin, Kompetenz und hoher Widerstandskraft führt.