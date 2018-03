USA Vier Tote bei Geiselnahme in Veteranenheim

Von red/dpa 10. März 2018 - 08:52 Uhr

Der Schütze soll vor kurzem wegen posttraumatischer Belastungsstörungen behandelt worden sein. Foto: The Napa Valley Register/AP

Bei einer Geiselnahme in einem kalifornischen Pflegeheim für Veteranen sind der mutmaßliche Täter sowie drei Frauen ums Leben gekommen. Der Mann war wegen psychischer Probleme in Behandlung.

Yountville - Eine Geiselnahme in einem Pflegeheim für US-Veteranen in Kalifornien ist mit dem Tod des Schützen und seiner drei Geiseln zu Ende gegangen. Drei Frauen und der mutmaßliche Täter seien tot aufgefunden worden, sagte Chris Childs von der örtlichen Polizei nach Angaben des Senders CNN Reportern am Freitagabend (Ortszeit). Der genaue Hergang war zunächst nicht bekannt.

Laut einem Bericht des „Napa Valley Register“ handelt es sich bei dem Schützen um ein Mitglied des „Pathway“-Programms, das Kriegsveteranen beim Umgang mit posttraumatischen Belastungsstörungen hilft. Demnach sei der 36-Jährige kürzlich aus der Behandlung entlassen worden.

Verhandlungen gescheitert

Bei den drei Geiseln handelt es sich nach Angaben des kalifornischen Senators Bill Dodd um Mitarbeiter des Programms. Der Zeitung zufolge war der Mann in Schwarz gekleidet und trug Schutzkleidung, als er das Heim überfiel. Die Polizei hatte vergeblich versucht, mit ihm zu verhandeln.

Bei dem Heim, das rund anderthalb Autostunden nordöstlich von San Fransico liegt, handelt es sich um das größte Veteranenheim in den USA. Dort leben eigenen Angaben zufolge rund 1100 ältere oder behinderte Frauen und Männer, die unter anderem im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg und im Irak im Einsatz waren. Die weiträumige Anlage im Napa Valley ist mehr als 130 Jahre alt.