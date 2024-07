5 Baldwin beim Prozess. Foto: Ramsay de Give/AFP Pool via AP/dpa

Der Prozess gegen Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung ist überraschend eingestellt worden. Der Schauspieler bricht im Gericht in Tränen aus.











Santa Fe - Der laufende Prozess gegen Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung einer Kamerafrau ist überraschend eingestellt worden. Richterin Mary Marlowe Sommer kam damit am Freitag (Ortszeit) dem Antrag der Anwälte des Hollywood-Stars nach. Die Verteidiger hatten der Staatsanwaltschaft in Santa Fe (New Mexico) Fehlverhalten vorgeworfen.