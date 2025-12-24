USA: USA sanktionieren Führung von deutscher Organisation HateAid

1 Kürzlich hat Anna-Lena von Hodenberg für ihren Einsatz gegen Hass im Netz noch den Bundesverdienstorden bekommen - nun verhängen die USA Sanktionen gegen sie. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Das von der US-Regierung verhängte Einreiseverbot wegen angeblicher Zensur amerikanischer Online-Plattformen betrifft auch die Leiterinnen der deutschen Organisation HateAid, die sich gegen Hass im Netz engagiert. Betroffen sind die beiden Geschäftsführerinnen Anna-Lena von Hodenberg und Josephine Ballon, wie das US-Außenministerium auf X mitteilte.











