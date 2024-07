Der weltbekannte New Yorker Videokünstler Bill Viola ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 73 Jahren, wie sein langjähriger Galerist Jim Cohan der Deutschen Presse-Agentur dpa mitteilte.











