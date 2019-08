6 Dale Earnhardt Jr. (hier beim Nascar Sprint Cup Series Auto Race im Charlotte Motor Speedway in Concord, 2016) hat den Flugzeugabsturz unverletzt überlebt. Foto: AP

US-Rennfahrer Dale Earnhardt Junior und seine Familie haben wie durch ein Wunder ein Flugzeugunglück unverletzt überlebt. Das Flugzeug mit dem 44-Jährigen, seiner Frau und ihrer Tochter an Bord war im US-Bundesstaat Tennessee abgestürzt und völlig ausgebrannt.

Elizabethton - Erschreckende Bilder aus Tennessee: Dunkle Rauchschwaden steigen aus einem brennenden Flugzeugwrack in den Himmel. Doch wie durch ein Wunder überleben Rennfahrer Dale Earnhart Jr. und seine Familie das Unglück.

Ein Flugzeug mit dem US-Rennfahrer Dale Earnhardt Junior an Bord ist im US-Bundesstaat Tennessee abgestürzt. Der 44-Jährige, seine Frau, die gemeinsame Tochter und die beiden Piloten seien in Sicherheit, schrieb die Schwester des Motorsportlers, Kelley Earnhardt, am Donnerstag auf Twitter. Alle seien ins Krankenhaus gebracht worden.

Alle Insassen überleben den Absturz

Das ausgebrannte Flugzeugwrack: Der Absturz ereignete sich auf dem Elizabethton Municipal Airport, östlich der Stadt Elizabethton in Carter County (US-Bundesstaat Tennessee).

Der lokale Sender WCYB zitierte einen Vertreter der Feuerwehr mit den Worten, alle Menschen an Bord hätten den Absturz überlebt und niemand sei ernsthaft verletzt worden.

Der Sender ESPN meldete, Earnhardt habe einer Reporterin per Textnachricht mitgeteilt, dass es ihm und seiner Familie gut gehe. Der Absturz ereignete sich auf dem Elizabethton Municipal Airport. Auf Bildern war ein Kleinflugzeug zu sehen, aus dem Flammen und dichter Rauch schlugen.

Vater starb 2001 beim „Daytona 500-Rennen

Dale Earnhardt Jr. sollte laut ESPN am 31. August an einem Rennen in der Nascar „Xfinity Series“ teilnehmen.

Der 44-Jährige ist der Sohn des Rennfahrers Dale Earnhardt, der 2001 bei dem berüchtigten „Daytona 500“-Rennen nach einem Crash in die Betonmauer an den Folgen einer schweren Kopfverletzungen gestorben war.

Die Vorfahren der Familie Earnhardt stammen aus dem deutschen Ilbesheim in Rheinland-Pfalz und hießen ursprünglich Ehrenhardt.