USA: US-Militär versenkt weiteres mutmaßliches Drogenboot im Pazifik

Seit Monaten nehmen die USA vermeintliche Drogenschmuggler in internationalen Gewässern ins Visier. Über 100 Menschen kamen dabei bislang ums Leben.
Die US-Streitkräfte haben erneut ein mutmaßlich mit Drogen beladenes Boot im östlichen Pazifik versenkt. Es sei auf einer bekannten Schmuggelroute unterwegs gewesen und gehöre zu einer als Terrororganisation deklarierten Gruppe, teilte das für die Region zuständige Südkommado des US-Militärs mit. Bei dem Angriff seien zwei Verdächtige getötet worden. Über die Pazifikroute wird vor allem Kokain über Häfen in Kolumbien und Ecuador Richtung USA geschmuggelt.