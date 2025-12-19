Operation «Hawkeye Strike»: US-Militär beginnt Vergeltungsschlag in Syrien gegen IS

Drei Amerikaner kamen vergangene Woche bei einem Angriff im syrischen Palmyra ums Leben. Die US-Regierung hat nun einen Vergeltungsschlag befohlen.
Washington - Nach dem tödlichen Angriff auf drei Amerikaner in Syrien haben US-Streitkräfte mit einem Vergeltungsschlag in dem Land gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begonnen. Dies sei eine direkte Reaktion auf den Angriff vom 13. Dezember, teilte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf X mit. Bei der Operation "Hawkeye Strike" sollten IS-Kämpfer, Infrastruktur und Waffenlager vernichtet werden. Der IS hat den Angriff bislang nicht für sich reklamiert.