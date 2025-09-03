USA: US-Gericht entscheidet gegen Zerschlagung von Google

Eigentlich hatte die US-Regierung gefordert, dass Google wegen illegaler Geschäfte zentrale Teile seines Konzerns verkaufen muss. Ein Richter entschied nun aber deutlich milder.
Der US-Digitalkonzern Google wird nicht zerschlagen. Ein US-Gericht in Washington hat am Dienstag entschieden, dass es den Sanktionsforderungen des US-Justizministeriums nicht folgt. Die US-Regierung wollte, dass Google unter anderem seinen Browser Chrome und sein Smartphone-Betriebssystem Android verkauft, da es einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht sah und Google ein Monopolist sei.