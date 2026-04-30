Wissen über Menschen-Erbgut: Genforschungs-Pionier Craig Venter ist tot

Er war ein Pionier, aber auch umstritten: Craig Venter entschlüsselte das menschliche Erbgut. Nun ist der US-Forscher gestorben.
San Diego - Der US-amerikanische Genforschungs-Pionier Craig Venter ist tot. Der Wissenschaftler starb am Mittwoch (Ortszeit) im Alter von 79 Jahren in San Diego nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt, wie das von ihm gegründete J. Craig Venter Institute (JCVI) mitteilte. Venter war im Krankenhaus, weil bei der Therapie gegen eine kürzlich diagnostizierte Krebserkrankung unerwartete Nebenwirkungen aufgetreten seien, hieß es weiter.