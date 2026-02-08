USA und Kuba: So könnte ein Deal zwischen Kuba und den USA aussehen

Laut US-Präsident Donald Trump reden die beiden ideologischen Todfeinde miteinander. Für Kubas Machthaber Miguel Diaz-Canel könnte es eng werden.
Seit fast 70 Jahren verbindet die kapitalistischen Vereinigten Staaten und das kommunistische Kuba eine tiefe ideologische Abneigung. Unter Revolutionsführer Fidel Castro, der im November 2016 starb, entwickelte sich die Karibikinsel zu einem Brückenkopf – zunächst für die Sowjetunion und später für Russland, Venezuela und den Iran. Erlaubt war stets, was die Amerikaner ärgerte. Und die reagieren seit Jahrzehnten mit einem Handelsembargo.