USA und Iran-Krieg: Trump verprellt wichtige Wählergruppen

Donald Trump versprach immer wieder, Amerika aus Kriegen herauszuhalten. Jetzt stellen sich wegen des Angriffs auf den Iran wichtige Stimmen seiner MAGA-Bewegung gegen ihn.
In seiner Rede zur Amtseinführung gab Donald Trump ein großes Versprechen ab. „Mein stolzestes Vermächtnis wird das eines Friedensstifters und Einigers sein“, kündigte der US-Präsident im Januar 2025 an. „Wir werden unseren Erfolg nicht nur an den Schlachten messen, die wir gewinnen, sondern auch an den Kriegen, die wir beenden – und vielleicht am wichtigsten, an den Kriegen, in die wir nie verwickelt werden.“