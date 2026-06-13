USA überzeugen zum WM-Start: „War eine traumhafte Nacht“ - ohne Präsident Donald Trump

Die USA erwischen gegen Paraguay einen perfekten Start in ihre Heim-WM. Ein frühes Tor lässt das Stadion erbeben, danach feiern die Fans und zahlreiche Promis einen Doppeltorschützen.
Doppeltorschütze Folarin Balogun dachte nach dem höchsten WM-Sieg einer US-Herren-Nationalmannschaft und der überzeugenden Auftakt-Party schnell an das ganz große Ziel bei dieser Fußball-WM: Den Titel. 4:1 (3:0) gewannen die Co-Gastgeber ihren Start gegen Paraguay und etablierten sich sofort als Favorit in ihrer Gruppe D.