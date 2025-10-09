In Ägypten haben die Konfliktparteien zuletzt indirekt über Einzelheiten eines US-Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs verhandelt. Laut US-Präsident Trump hat es dabei einen Durchbruch gegeben.
Tel Aviv - Israel und die islamistische Hamas haben laut US-Präsident Donald Trump erste wichtige Abmachungen im Ringen um eine Beilegung des Gaza-Kriegs getroffen. Konkret werden demnach alle Geiseln bald freigelassen und Israel wird seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, wie der Republikaner auf der Plattform Truth Social bekanntgab: "Alle Parteien werden fair behandelt."