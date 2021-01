Coronavirus in Baden-Württemberg Präsenzunterricht für Abschlussklassen bereits ab 18. Januar geplant

Nach Angaben des Kultusministeriums soll vom 18. Januar an flächendeckend Präsenzunterricht für Abschlussklassen in Baden-Württemberg angeboten werden. In Ausnahmefällen sei Präsenzunterricht bereits vom kommenden Montag an möglich sein.