New York - Die US-Schauspielerin Shannen Doherty ist tot. Die als Brenda Walsh in der Fernsehserie "Beverly Hills, 90210" bekanntgewordene Doherty starb am Samstag mit 53 Jahren an den Folgen einer Brustkrebserkrankung, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur dpa bestätigte.