1 Der Vater des Schützen betritt am Freitag den Gerichtssaal. Foto: Getty Images via AFP/POOL

Die USA werden immer wieder von Waffengewalt erschüttert. Bei einem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule in Georgia ist der Schütze erst 14 Jahre alt. Auch der Vater wird juristisch verfolgt.











Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia sind der 14 Jahre alte mutmaßliche Schütze und dessen Vater einem Richter vorgeführt worden. Der Jugendliche erschien in grüner Gefängniskleidung mit Hand- und Fußfesseln in dem Gerichtssaal in der Stadt Winder.