USA: Schüsse in Sporthalle – drei Tote

1 Die Polizei versammelt sich in der Nähe der Lynch Arena in Pawtucket, nachdem in der Eissporthalle Schüsse gefallen waren. Foto: Mark Stockwell/AP/dpa/Mark Stockwell

Mehrere Menschen sind in einer Eissporthalle in den USA nach Schüssen tot. Die Polizei spricht von einem möglichen familiären Bezug.











Mehrere Menschen sind nach Schüssen in einer Sporthalle im Osten der USA ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte drei Tote, unter ihnen eine Person, die verdächtigt werde, Schüsse abgegeben zu haben. Drei weitere Menschen seien zudem verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die Bundespolizei FBI teilte mit, die Schüsse in der Halle seien am Montagnachmittag (Ortszeit) gefallen. Es könnte sich um einen Streit in einer Familie handeln, hieß es von der Polizei zum möglichen Hintergrund.