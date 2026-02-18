USA: Schüsse bei Eishockey-Spiel - Vater tötete Ex-Frau und Sohn
Die Polizei versammelt sich in der Nähe der Lynch Arena in Pawtucket, nachdem in der Eissporthalle Schüsse gefallen waren. Foto: Mark Stockwell/AP/dpa/Mark Stockwell

Bei einem Eishockey-Spiel eröffnet ein Mann im Publikum das Feuer. Das Ziel ist die eigene Familie.

Nach den tödlichen Schüssen bei einem Eishockeyspiel im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei einen 56-Jährigen als Verdächtigen identifiziert. Der mutmaßliche Täter habe das Feuer eröffnet und seine Ex-Frau und seinen Sohn getötet, sagte die Polizeichefin der Stadt Pawtucket, Tina Goncalves, mit. Mehrere Personen hätten den mutmaßlichen Schützen gerade überwältigt, als dieser dann eine zweite Waffe zog und sich damit selbst tödlich verletzte.

 

Die Ex-Frau sei noch am Tatort gestorben, der Sohn später im Krankenhaus. Drei Verletzte sind demnach weiterhin in kritischem Zustand. Dabei handelt es sich um die Eltern der getöteten Ex-Frau und einen Familienfreund, sagte Goncalves. Die Familie sei am Montag (Ortszeit) gemeinsam in der Halle gewesen, um das Spiel der Highschool-Teams zu schauen.

Über das Motiv wurde bisher noch nichts bekannt. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, Hunderte Zeugen zu dem Vorfall befragt zu haben und Videomaterial auszuwerten. Der Vorfall sei Teil einer „nationalen Krise von Waffengewalt“, sagte der Bürgermeister der Stadt Pawtucket, Donald Grebien. Die Polizei bat darum, Videos des Vorfalls nicht in den sozialen Medien zu teilen. Das Spiel war live gestreamt worden.

 