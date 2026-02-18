USA: Schüsse bei Eishockey-Spiel - Vater tötete Ex-Frau und Sohn

1 Die Polizei versammelt sich in der Nähe der Lynch Arena in Pawtucket, nachdem in der Eissporthalle Schüsse gefallen waren. Foto: Mark Stockwell/AP/dpa/Mark Stockwell

Bei einem Eishockey-Spiel eröffnet ein Mann im Publikum das Feuer. Das Ziel ist die eigene Familie.











Link kopiert



Nach den tödlichen Schüssen bei einem Eishockeyspiel im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei einen 56-Jährigen als Verdächtigen identifiziert. Der mutmaßliche Täter habe das Feuer eröffnet und seine Ex-Frau und seinen Sohn getötet, sagte die Polizeichefin der Stadt Pawtucket, Tina Goncalves, mit. Mehrere Personen hätten den mutmaßlichen Schützen gerade überwältigt, als dieser dann eine zweite Waffe zog und sich damit selbst tödlich verletzte.