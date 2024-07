US-Justiz: Richterin stellt Verfahren gegen Trump zu Dokumenten ein

1 Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat erneut einen juristischen Erfolg erzielt. (Archivbild) Foto: Rebecca Blackwell/AP

Juristischer Paukenschlag für Donald Trump vor dem Start des Republikaner-Parteitags: Das Strafverfahren gegen ihn in der Dokumenten-Affäre soll enden. Doch das letzte Wort ist nicht gesprochen.











Miami/Washington - In der Affäre um die Mitnahme geheimer Regierungsdokumente hat die zuständige Richterin das Strafverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump eingestellt. Das teilte Richterin Aileen Cannon in Miami im Bundesstaat Florida mit und begründete die Entscheidung mit Zweifeln an der rechtmäßigen Ernennung des Sonderermittlers in dem Fall. Sonderermittler Jack Smith kann Berufung gegen die Entscheidung einlegen.