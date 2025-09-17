USA-Reisen 2025: Bye-bye Amerika: Trump schreckt vermehrt deutsche Touristen ab

Dank Trump verliert das Sehnsuchtsziel viel von seinem Glanz. Die Statistik zeigt einen deutlichen Rückgang bei USA-Reisen. Experten rechnen damit, das könnte so bleiben.
Die Kommentare von Reiseexperten in und um Stuttgart lassen keinen Zweifel zu: „Wir haben deutlich weniger Anfragen und Buchungen von Reisen in die USA“, sagt Kerstin Föll vom Eurolloyd Reisebüro in Stuttgart. Die Gründe dafür liegen für die Reisekauffrau auf der Hand: „Die politische Lage um Trump“, meint sie. „Die Leute haben Angst davor, bei der Einreise willkürlich in Haft genommen zu werden.“ Vereinzelte Berichte über Zurückweisungen oder gar Verhaftungen von Besuchern bei der Einreise hatten im Frühjahr für Schlagzeilen gesorgt.