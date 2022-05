Polizei-Chef: Zehn Tote nach Schüssen in Supermarkt in Buffalo

Der Schütze von Buffalo hat Polizeiangaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Zudem seien drei Personen in dem Supermarkt in der Stadt im US-Bundesstaat New York verletzt worden, sagte Polizeichef Joseph Gramaglia am Samstag.















