Kampf um Hollywood-Urgestein: Paramount will Netflix bei Warner Bros. schlagen

Um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ist eine öffentliche Bieterschlacht entbrannt. Paramount will Netflix überbieten.
Los Angeles/New York - Der Medienkonzern Paramount will den Hollywood-Rivalen Warner Brothers nicht kampflos Netflix überlassen und wendet sich mit einem Angebot direkt an die Aktionäre. Paramount bietet für den heutigen Gesamtkonzern Warner Bros. Discovery 108,4 Milliarden Dollar (knapp 94 Mrd. Euro). Netflix hatte sich vergangene Woche auf eine knapp 83 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Studio- und Streaming-Geschäfts von Warner geeinigt - ohne die aktuell noch dazugehörenden Fernsehsender wie CNN.