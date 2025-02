USA: Nach tödlichem Flugzeugunglück in Washington alle 67 Leichen geborgen

1 Nach dem Flugzeugunglück in Washington sind mittlerweile alle Leichen geborgen. (Archivfoto) Foto: dpa/Petty Officer 1st Class Brandon

Wenige Tage nach dem tödlichen Flugzeugunglück in Washington sind alle 67 Leichen geborgen. Suchmannschaften fanden die Opfer.











Knapp eine Woche nach dem tödlichen Flugzeugunglück in Washington sind die Leichen aller dabei ums Leben gekommenen Insassen gefunden worden. Suchmannschaften hätten die Leichen von 67 Menschen geborgen, teilten die US-Behörden am Dienstag mit. Mit einer Ausnahme seien alle Leichen identifiziert worden, hieß es zudem in der Erklärung verschiedener an den Bergungsarbeiten beteiligter Behörden.