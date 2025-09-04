USA: Medien: Trump zieht im Streit um Zölle vor Supreme Court

Vergangene Woche hat ein US-Berufungsgericht entschieden, dass viele von Trumps Zöllen rechtswidrig sind. Der Präsident will davon nichts wissen und setzt nun auf den Supreme Court.
US-Präsident Donald Trump hat im Rechtsstreit um die von ihm bestimmten weitreichenden Zölle auf Importe den Obersten Gerichtshof eingeschaltet. Seine Regierung reichte beim Supreme Court am Mittwoch (Ortszeit) einen Einspruch sowie einen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren ein, wie US-Medien, darunter die „New York Times“ und der Sender NBC, mit Verweis auf die Gerichtsdokumente berichteten.