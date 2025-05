USA Luftverkehr: Erneuter System-Ausfall an Flughafen Newark schürt Sorgen

1 US-Verkehrsminister Sean Duffy kündigt einen neuen Plan für die Infrastruktur des Flugsicherheitssystems an (Archivbild). Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Kein Kontakt zu den Flugzeugen bei laufendem Betrieb: Kaum etwas ist für einen Airport gefährlicher. Mehrere Vorfälle an einem der wichtigsten US-Flughäfen sorgen für Aufsehen.











Der erneute Kontaktverlust zu Flugzeugen am Flughafen Newark unweit der US-Millionenmetropole New York schürt Sorgen um die Sicherheit im Luftverkehr. Nach einem Blackout vor einigen Tagen verloren die Fluglotsen an dem großen internationalen Flughafen im Bundesstaat New Jersey in der Nacht zum Freitag kurzzeitig erneut den Kontakt zu den Flugzeugen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Demnach habe der Ausfall von Radaranlagen und Funk-Kommunikation etwa 90 Sekunden gedauert. Der Zwischenfall führte glücklicherweise lediglich zu großen Verspätungen. Zuletzt hatte es bereits einen ähnlichen Blackout auf dem Flughafen Newark gegeben.