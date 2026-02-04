USA: Keine ICE-Beamten beim Super Bowl
Beim Super Bowl in Santa Clara werden keine Beamten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz sein. (Symbolbild) Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

Landesweit findet in den USA Proteste gegen die Einwanderungsbehörde ICE statt. Dem Super Bowl werden die Beamten fernbleiben, stellte die NFL nun klar.

Beim Super Bowl in Santa Clara werden keine Beamten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz sein. Das teilte die Sicherheitschefin der Football-Liga NFL, Cathy Lanier, nach einer Besprechung mit. „Es gibt keine geplanten ICE-Maßnahmen. Davon sind wir überzeugt“, sagte Lanier. Die Anzahl der Bundesbeamten vor Ort werde der der vergangenen Super Bowls entsprechen.

 

Im Oktober hatte ein Berater von Heimatschutzministerin Kristi Noem suggeriert, ICE-Beamte würden auch beim Super Bowl im Einsatz sein. Gegen die Behörde gibt es nach tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in Minneapolis derzeit landesweit Proteste.

 