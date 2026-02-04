USA: Keine ICE-Beamten beim Super Bowl

1 Beim Super Bowl in Santa Clara werden keine Beamten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz sein. (Symbolbild) Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

Landesweit findet in den USA Proteste gegen die Einwanderungsbehörde ICE statt. Dem Super Bowl werden die Beamten fernbleiben, stellte die NFL nun klar.











Beim Super Bowl in Santa Clara werden keine Beamten der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE im Einsatz sein. Das teilte die Sicherheitschefin der Football-Liga NFL, Cathy Lanier, nach einer Besprechung mit. „Es gibt keine geplanten ICE-Maßnahmen. Davon sind wir überzeugt“, sagte Lanier. Die Anzahl der Bundesbeamten vor Ort werde der der vergangenen Super Bowls entsprechen.