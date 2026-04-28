USA, Kanada und Mexiko: Nagelsmann verschiebt WM-Nominierung und Vorbereitungsstart

Der Bundestrainer passt seinen WM-Fahrplan noch mal an. Den 26-Mann-Kader wird er nun erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag bekanntgeben.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den WM-Fahrplan der Fußball-Nationalmannschaft rund sechs Wochen vor dem Turnierbeginn noch einmal angepasst. Die zunächst auf den 12. Mai terminierte Bekanntgabe des 26-köpfigen Kaders für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko wird auf den 21. Mai verschoben. Auch die WM-Vorbereitung im Stammquartier in Herzogenaurach beginnt nun erst am 27. Mai und damit zwei Tage später als ursprünglich geplant. Das teilte der DFB am Dienstag mit.