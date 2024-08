USA: Intel will über 15 Prozent der Arbeitsplätze streichen

Intel will über 15 Prozent der Arbeitsplätze streichen

1 Das Logo des Chipherstellers Intel steht vor der Zentrale des Unternehmens. Intel greift zu einem massiven Stellenabbau (Archivfoto). Foto: dpa/Andrej Sokolow

Intel-Chef Pat Gelsinger vertröstete Anleger auf die zweite Hälfte dieses Jahres. Doch nun wird die Lage auch dann nicht viel besser. Also wird der Rotstift angesetzt.











Link kopiert



Der mit Verlusten kämpfende Halbleiter-Riese Intel greift zu einem massiven Stellenabbau. In Rahmen eines milliardenschweren Sparprogramms sollen mehr als 15 Prozent der zuletzt gut 125.000 Arbeitsplätze wegfallen. Vom vierten Quartal an will Intel zudem vorerst keine Dividende mehr zahlen, wie der US-Konzern nach US-Börsenschluss mitteilte.