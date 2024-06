USA: Hunter Bidens Anwaltszulassung in Washington ausgesetzt

1 Hunter Biden ist Absolvent der Yale Law School und war in der Vergangenheit als Rechtsanwalt und Wirtschaftslobbyist tätig. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Anfang Juni war der Präsidentensohn wegen illegalen Waffenbesitzes für schuldig befunden worden. Hunter Bidens Negativschlagzeilen bieten den Gegnern von Joe Biden viel Angriffsfläche.











Link kopiert



Washington - Nach der Verurteilung wegen illegalen Waffenbesitzes verliert Präsidentensohn Hunter Biden in der US-Hauptstadt Washington vorerst seine Berechtigung, als Anwalt zu arbeiten. Die Zulassung werde mit Blick auf das Urteil "mit sofortiger Wirkung" ausgesetzt, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Anordnung eines Berufungsgerichtes in Washington. Der zuständige Ausschuss der Anwaltskammer in Washington solle ein Disziplinarverfahren einleiten und sich mit der Frage befassen, ob Hunter Biden noch als Anwalt arbeiten dürfe.