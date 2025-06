USA greifen Iran an: Mehr Fragen als Antworten

1 US-Präsident Donald Trump erklärt den Einsatz im Iran. Foto: Carlos Barria/Reuters Pool via A

Die USA haben Fakten geschaffen. Welche genau, bleibt unklar. Und es wird noch viel Zeit brauchen, bis drängende Fragen geklärt sind, kommentiert Christian Gottschalk,











Über die rein militärische Leistung, die von den USA am Wochenende erbracht worden ist, staunt die Welt. Ein Flug über 18 Stunden hinweg, ein, soweit das bis jetzt bekannt ist, äußerst präziser Schlag mit Hightech-Waffen, und dann den ganzen Weg wieder zurück in die Vereinigten Staaten. Wenn die US-amerikanische Führungskrise nun jubelt, dass niemand sonst in der Welt zu so etwas in der Lage sei, muss man dieser Aussage wohl zustimmen. Jenseits dieser zur Schau gestellten militärischen Leistungsfähigkeit wird es deutlich komplizierter, den sich auftürmenden Berg an Fragen zu beantworten.